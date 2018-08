"BePark n'est plus une start-up"

Ne dites plus au fondateur de BePark qu'il dirige une start-up ! Julien Vandeleene ne veut plus s'inscrire dans la vague de ces jeunes pousses qui font du buzz, lèvent des fonds mais ne parviennent que rarement à atteindre le seuil de rentabilité. " Après sept années de développement, je préfère que l'on parle de BePark comme d'une scale-up et non plus comme d'une start-up ", avance-t-il. C'est vrai que BePark, qui met aujourd'hui à disposition des particuliers et des entreprises près de 10.000 emplacements dans ses parkings partenaires, a fortement évolué, devenant une entreprise qui a généré 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, employant 25 personnes. Si Julien Vandeleene insiste donc sur cette notion de scale-up c'est bien parce qu'après des années de tâtonnements, l'entreprise a aujourd'hui trouvé un business model viable qu'elle doit à présent " scaler ".

