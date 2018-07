Bayer arrête la commercialisation des implants de stérilisation Essure aux Etats-Unis

La décision intervient en raison d'un "déclin des ventes ces dernières années", affirme la branche américaine du groupe allemand dans un communiqué publié vendredi. La commercialisation d'Essure avait été arrêtée en septembre 2017 partout sauf aux Etats-Unis. Ces petits implants de stérilisation définitive en forme de ressorts sont présentés comme une alternative à la ligature des trompes, en particulier parce que leur implantation ne requiert généralement pas d'anesthésie générale.

Le produit est cependant contesté par certaines femmes, notamment en France et aux Etats-Unis, en raison d'effets indésirables parfois graves survenus après leur implantation (saignements, douleurs, forte fatigue, réaction allergique, dépression...). "Plusieurs facteurs ont contribué au déclin de l'intérêt pour Essure de la part de femmes aux Etats-Unis", explique Bayer, évoquant "un recul de l'utilisation de contraception permanente" ou encore "l'augmentation de l'utilisation d'autres formes de contraception", mais aussi "une publicité inexacte trompeuse".

L'Agence américaine du médicament (FDA) avait déjà demandé en avril à Bayer de limiter la vente de ce dispositif aux seuls praticiens s'engageant à mettre en garde leurs patients sur le risque élevé d'effets secondaires. "La FDA continue de penser que le bénéfice de ce dispositif est supérieur aux risques encourus", a indiqué, suite à la décision de Bayer, l'agence américaine sur son site internet.

La FDA mentionne aussi 26.773 "rejets et problèmes" liés à Essure rapportés entre novembre 2002 et janvier 2018. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) avait préconisé l'année dernière "par mesure de précaution de ne plus implanter" Essure, et demandé aux laboratoires de "procéder au rappel des produits en stock".