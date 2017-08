Basic-Fit poursuit sa croissance

Selon le CEO Rene Moos, Basic-Fit devrait inaugurer une centaine de nouveaux clubs au total cette année. L'enseigne dispose de 163 succursales en Belgique.

Basic-Fit est présent dans cinq pays européens et gère pas moins de 466 salles de fitness: 163 en Belgique, 149 aux Pays-Bas, 114 en France, 32 en Espagne et 8 au Luxembourg. Son nombre de membres a augmenté de quelque 20% par an pour atteindre 1,36 million de personnes. En Belgique, l'entreprise a vendu 477.000 abonnements au total.

La direction entrevoit la poursuite de la croissance dans les prochaines années. Des dizaines de nouveaux clubs seront ainsi ouverts dans les prochains mois. Le développement de la chaîne se produira surtout en France, où le groupe entend gérer quelque 600 salles à terme. Les autres pays dans lesquels Basic-Fit est présent offrent également des perspectives de développement, bien que dans une moindre mesure.

Les revenus de l'entreprise ont bondi de 25% lors du premier semestre en comparaison avec la même période en 2016, pour atteindre 156 millions d'euros. L'excédent brut d'exploitation (ebitda) a progressé de 23% à 45,5 millions d'euros. Grâce à l'ouverture de nouvelles installations, la société espère voir ses bénéfices augmenter encore plus rapidement au second semestre.

Basic-Fit avait subi une perte nette de 26 millions d'euros l'année passée, qui s'explique notamment par les coûts de l'introduction en Bourse au mois de juin. Le groupe a déjà dégagé 2,2 millions d'euros de bénéfices cette année.