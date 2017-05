Axa poursuit sa lune de miel avec les start-up du covoiturage

Pour annoncer le démarrage de son produit de covoiturage, la jeune start-up bruxelloise Kowo, issue du start-up studio Barefoot, a mis les petits plats dans les grands. Un événement presse organisé autour d'un débat regroupant quelques grands noms de la mobilité en Belgique : le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet, le ministre fédéral de la Mobilité et des Transports François Bellot ainsi que des représentants de l'IBSR ou... d'Axa. L'assureur compte, en effet, parmi les partenaires privilégiés de la jeune pousse. Et pour cause, il assure le service de covoiturage B to B mis en place par Kowo.

