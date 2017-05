Avec "The Barn", le marché bio débarque en ville

Du bio pas cher

Pour atteindre cet objectif ambitieux, ils font quatre choix stratégiques. Tout d'abord, 95 % de leurs produits sont vendus en vrac, réduisant ainsi le coût d'emballage (qui représente 15 à 30 % du produit). Deuxièmement, en travaillant en direct avec les producteurs, ils éliminent un maximum d'intermédiaires qui leur coûteraient de l'argent. Troisièmement, ils ont aménagé 90 % du bâtiment (place Saint-Pierre à Etterbeek) avec des matériaux recyclés (palettes, etc.), réduisant ainsi le coût des travaux. " Enfin, ajoute Julien de Brouwer, vous ne trouverez pas de marques ni de logos autres que The Barn à l'entrée de notre marché. " Fini la problématique du " trop de choix ", The Barn propose depuis début mai un nombre limité de références selon la logique " un produit pour un besoin ".

