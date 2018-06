Avec son milliard d'utilisateurs, voici comment Instagram va diffuser encore plus de publicité

Et de 4 ! A ce rythme-là, Marck Zuckerberg, le patron et fondateur de Facebook risque d'être surnommé "Monsieur Puissance 4".

Pourquoi ? Parce qu'Instagram, le site de partage de photos et de vidéos qu'il possède aussi, vient d'annoncer avoir dépassé le milliard d'utilisateurs mensuels. Et comme en-dehors de Facebook et d'Instagram, Mark Zuckerberg possède aussi les réseaux sociaux WhatsApp et Messenger, faites l'addition : le patron de Facebook est aujourd'hui à la tête de 4 réseaux sociaux qui ont tous plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels.

C'est un record et c'est en soi... inouï ! Le fondateur de Facebook doit d'ailleurs savourer ce chiffre plus que toute autre personne au monde.

Souvenez-vous, quand en 2012, il avait décidé de racheter Instagram pour 1 milliard de dollars, tout le monde lui avait rigolé au nez. Mais pourquoi donc payer un milliard de dollars, pour un réseau social, qui à l'époque avait à peine 50 millions d'utilisateurs et aucun modèle économique solide ?

Avec un chèque d'un milliard de dollars et 50 millions d'utilisateurs, cela revenait à acheter chaque utilisateur 20 dollars chacun ! Mais aujourd'hui, six ans après le rachat d'Instagram par Facebook, les chiffres montrent que Mark Zuckerberg avait eu raison de payer ce prix.

Faites le compte : aujourd'hui, Instagram, c'est un milliard d'utilisateurs. Avec un chèque d'un milliard de dollar, cela revient à dire que l'utilisateur ne coûte plus 20 dollars comme au moment du rachat mais un dollar seulement.

Et ce n'est pas tout : en 2012, Instagram ne gagnait pas un dollar de bénéfice. Maintenant, avec la publicité présente sur ce réseau, on évalue à 5 milliards de dollars par an les revenus générés par Instagram.

Autrement dit, et en résumé, le patron de Facebook a eu raison d'acheter Instagram pour un milliard de dollars car il a multiplié par 20 ses utilisateurs, et il reçoit chaque année en publicité au moins 5 fois le prix payé en 2012 pour acheter Instagram. Alors, c'est qui, qui ne sait pas compter ?

Bien entendu, si Instagram connait un tel succès, c'est parce que ce réseau social a quitté doucement mais sûrement ce qui a fait son succès de départ - le partage de photos - pour se diriger vers les vidéos. Au point qu'aujourd'hui, les jeunes de 13 à 17 ans (aux Etats-Unis) sont 72% à regarder Instagram au détriment de la télévision.

En mettant au point un nouveau hub qui permettra de regarder des vidéos plus longues allant jusqu'à 10 minutes contre une minute jusqu'à présent, la direction d'Instagram a clairement décidé d'être en quelque sorte la télévision de demain. Elle attaque donc frontalement YouTube mais aussi Snapchat.

En augmentant la durée des vidéos à 10 minutes, voire même à une heure, si vous êtes une célébrité du web, Instagram prépare le terrain pour l'arrivée de la publicité sur cette nouvelle plateforme.

En résumé, bien que critiqué ces derniers temps, le patron de Facebook montre qu'il est le patron qui a le plus de pouvoir au monde. Il possède 4 des 5 réseaux sociaux les plus utilisés au monde - il a donc un pouvoir direct sur le mental de milliards de personnes - Mark Zuckerberg est en quelque sorte le pape d'une nouvelle religion qui compte plus de recrues que le christianisme et que tout l'hémisphère sud de notre planète avec l'Inde en prime. Qui dit mieux ?