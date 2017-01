"Aujourd'hui, entre candidats et entreprises, c'est d'égal à égal"

AccentJobs a été créée à Roulers en 1995 par Conny Vandendriessche et Philip Cracco. Lentement mais sûrement, la société est devenue le leader belge du recrutement et de l'intérim spécialisé dans les métiers de services, de l'industrie et de la construction. Il y a cinq ans, son actionnariat a changé de mains. Si Conny Vandendriessche a conservé 30 % du capital, Naxicap, le fonds d'investissement du géant français Natexis, a pris le contrôle de la société en rachetant les 70 % restants. Si la société AccentJobs existe toujours et reste florissante, les propriétaires ont décidé de créer un groupe appelé House of HR. Il comporte, outre AccentJobs, toutes les acquisitions effectuées depuis la prise de contrôle de Naxicap tant en Belgique que dans les pays voisins. Aujourd'hui, House of HR frôle le milliard d'euros de chiffre d'affaires et emploie plus de 1.500 collaborateurs directs en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Pologne, au Portugal, en Suisse et en Roumanie. Depuis trois ans, House of HR et AccentJobs ont pour CEO Jérôme Caille, l'ancien CEO mondial d'Adecco.

...