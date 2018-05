Asco Industries racheté par Spirit AeroSystems pour 541 millions

Asco, qui emploie quelque 1.400 personnes dans le monde, fabrique des éléments pour Airbus et Boeing, et livre également des pièces utilisées dans la conception du chasseur F-35 et de l'avion de transport militaire A400M.

L'entreprise de Zaventem, qui dispose également de sites en Allemagne et en Amérique du Nord, prévoit cette année un chiffre d'affaires de près de 400 millions de dollars (333 millions d'euros).

Spirit AeroSystems boxe dans une autre catégorie avec un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars en 2017 (5,8 milliards d'euros) et un bénéfice net de 470 millions de dollars.

Le rachat devrait être finalisé au seconde semestre. "Asco s'intègre parfaitement à Spirit et se trouve totalement en ligne avec nos priorités stratégiques", indique-t-on chez Spirit AeroSystems.

Dans une réaction, le syndicat libéral s'est dit "prudemment positif" par rapport au passage d'Asco sous pavillon américain, vu la bonne position occupée par Spirit sur le marché. La CGSLB plaide pour une sécurité d'emploi et une vision d'avenir claire, ce dernier point "faisant un peu défaut" chez Asco.

Asco, qui était restée une entreprise familiale, a été créée en 1954 par Emile Boas. L'actuel CEO, Christian Boas, demeurera au sein de l'entreprise après le rachat.