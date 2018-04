Ardo, Tessenderlo, CMI, Scaldis... ces meilleurs investisseurs belges en France

C'est aux Brigittines à Bruxelles qu'ont été mises à l'honneur les entreprises belges qui investissent en France. Le Prix du meilleur investisseur (PMI) 2018 récompense les investissements structurants et innovants réalisés en 2016 et 2017. Ce prix est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) France Belgique, en collaboration avec l'agence Business France et Trends-Tendances et en partenariat avec KBC Corporate Banking, Nord France Invest et Group S.

