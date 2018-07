Après l'assureur anglais de Krëfel chez nous, c'est au tour du sponsor chinois des Bleus de passer à la caisse

Le fabricant d'électroménager Vatti est partenaire de la Fédération française de football depuis mars. Il peut à ce titre utiliser l'image des hommes de Didier Deschamps dans ses campagnes promotionnelles en Chine. "Si l'équipe de France est championne, Vatti vous offre un remboursement total", avait promis l'entreprise dans une publicité diffusée fin mai sur internet et dans les journaux.

L'opération avait connu un fort retentissement dans le pays. Pour bénéficier de l'offre, les consommateurs devaient acheter en juin un "forfait champion" comprenant plusieurs articles pour leur cuisine. Au fur et à mesure des qualifications successives des Bleus, les petits actionnaires de l'entreprise, effrayés par l'hypothèse d'un remboursement massif, ont cependant peu à peu vendu leurs parts. Résultat: l'action Vatti a perdu 50% de sa valeur en Bourse depuis le début du Mondial le 14 juin.

Mais cela n'a pas entamé la volonté de la compagnie de tenir sa promesse. "Pour célébrer le titre de l'équipe de France, Vatti lance dès à présent son remboursement total", a-t-elle indiqué lundi sur le réseau social Weibo. Selon la société, les clients ont acheté au total pour 79 millions de yuans (10 millions d'euros) de ces fameux "forfaits champion". C'est cette somme que Vatti doit rembourser aux heureux consommateurs.

Mais le passage à la caisse ne devrait pas être si douloureux pour le groupe. Car la notoriété inédite acquise par Vatti via sa campagne lui aurait permis de stimuler ses ventes et d'engranger 85 millions de yuans de bénéfices durant l'opération promotionnelle. Et si les clients ayant acheté les produits en boutique pourront récupérer de l'argent liquide, ceux qui sont passés par des plateformes de vente en ligne ne recevront que des bons d'achats valables sur ces sites.

Après la diffusion de ces annonces rassurantes dans les médias chinois, l'action Vatti a repris des couleurs lundi, terminant sur une hausse de près de 4%.