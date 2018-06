"Après des années de silence, on sait enfin ce que gagne la marque Chanel"

Ce jeudi 21 juin 2018 était en quelque sorte un jour historique sur le plan du Business : on sait enfin ce que gagne la marque Chanel. Bien que connue dans le monde entier, cette marque de luxe refusait jusqu'à ce jeudi de dévoiler le moindre chiffre sur sa santé financière. Mais à l'occasion d'une interview accordée à l'agence d'informations financières Reuters, le directeur financier de Chanel a déclaré que cette culture de la discrétion ne servait plus sa marque.

Et c'est comme cela que nous avons appris que Chanel a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de presque 10 milliards de dollars. Elle est donc au coude à coude avec Louis Vuitton, la première marque de luxe mondiale.

Via ce chiffre, on sait maintenant qu'elle devance Gucci qui affiche un très beau 6 milliards d'euros de chiffres d'affaires. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si Chanel a décidé de se dévoiler cette semaine : cette transparence soudaine arrive juste après que la direction de Gucci ait annoncé son intention de mettre les bouchées doubles pour défier Louis Vuitton et le dépasser en chiffres d'affaires. Mais plus que le chiffre d'affaires de Chanel - qui je le rappelle est proche des 10 milliards de dollars - ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que ces marques de luxe sont extrêmement profitables.

Partager La marque de luxe Chanel a décidé de se dévoiler cette semaine: ce n'est pas un hasard

Chanel a dégagé un bénéfice de 1.5 milliards d'euros, et sa marge opérationnelle est de... 28% ! C'est évidemment énorme. Et grâce aux chiffres dévoilés ce jeudi, on découvre que tous les segments ont contribué à ce magnifique résultat. La mode, l'horlogerie et les parfums : tous ces segments ont vu leur marge augmenter ! Pour expliquer, cela il faut tourner les yeux vers la Chine, pays - ou plutôt continent - où tous les jeunes raffolent de ce genre de marque.

Et puis, il y a aussi le fait que Chanel récolte les fruits de sa politique d'harmonisation de ses prix quel que soit le pays ou le continent. Tout cela a tiré les dépenses vers le haut et donc le chiffre d'affaires.

Fondée en 1910 par Coco Chanel, cette marque appartient aujourd'hui aux frères Wertheimer qui eux aussi sont d'une immense discrétion. Car sauf erreur de ma part, ils n'ont jamais accordé d'interview et leurs photos sont ultra-rares.

En attendant, toute cette transparence a permis aussi au directeur financier de Chanel de répéter que l'entreprise n'est pas à vendre et qu'avec de tels résultats, Chanel pouvait rester indépendante pour le siècle prochain. A ce niveau-là, ce n'est plus de l'arrogance, mais juste des chiffres !