Amoobi, la start-up qui étudie votre comportement dans les supermarchés

"L'ouverture par Amazon de son premier magasin sans caisses aux Etats-Unis a constitué pour nous le meilleur marketing, s'amuse le patron d'Amoobi, Olivier Delangre. Il est bourré de capteurs et confirme l'importance de la récolte de données dans les points de vente. " L'histoire d'Amoobi démarre en 2011. Notre interlocuteur, accompagné de Laurent Gosselin et Fabrice Dossin, imagine alors une solution permettant d'analyser les flux de clients dans les magasins pour permettre aux distributeurs d'optimiser leurs points de vente. " A l'heure de l'e-commerce, c'est encore plus important, lâche Olivier Delangre. Or aujourd'hui, ce que l'on mesure dans un magasin, ce sont uniquement les ventes. On ne sait rien de ce qui se passe à l'intérieur et pourquoi, par exemple, un client n'achète pas tel produit après s'être arrêté devant. "

...