American Airlines quitte définitivement Brussels Airport

La liaison Bruxelles-Philadelphie, à une époque effectuée six fois par semaine, avait été suspendue le 22 mars. Quelques jours après la réouverture de l'aéroport de Zaventem, American Airlines avait fait part de son intention de reprendre les vols entre le Philadelphia International Airport et Brussels Airport à partir du 15 juin, comme un itinéraire saisonnier. Pour l'été 2017, une reprise était attendue aux alentours de mai. Celle-ci n'aura toutefois pas lieu. "American Airlines évalue continuellement son réseau afin d'exploiter au mieux sa flotte et de maximiser sa rentabilité, tout en répondant à la demande des clients", souligne la compagnie américaine. "Nous avons dans cette optique pris la décision difficile de renoncer à la route Bruxelles-Philadelphie." Les responsables du Brussels Airport confirment. "Le dernier vol a eu lieu le 15 août 2016", a indiqué une porte-parole. "Un retour n'est pas à l'ordre du jour." Une autre compagnie américaine, Delta, avait temporairement interrompu sa liaison avec Atlanta après les attentats. Ce trajet va par contre reprendre. Dès le 26 mars, Delta reliera à nouveau la capitale belge à la capitale de l'État de Géorgie. Cette liaison quotidienne sera effectuée tout au long de l'année par un Boeing 767-300, d'une capacité de 210 passagers.