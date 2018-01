Amazon ouvre enfin son magasin sans caisses

Ce lundi 22 janvier, le magasin Amazon Go de Seattle a ouvert ses portes au public. C'est une supérette d'environ 200 mètres carrés qui fascine bien des chaînes de supermarchés. Amazon estime avoir réussi à mettre en service un magasin où les clients choisissent leurs articles et sortent en ne rencontrant personne pour le paiement. Les achats sont automatiquement facturés depuis leur compte Amazon et débités sur leur carte de paiement.

