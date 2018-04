Aluminium: les sanctions américaines font couler le géant russe Rusal

Vers 07H10 GMT, l'action chutait de 49% à 2,38 dollars de Hong Kong, où le groupe contrôlé par le milliardaire Oleg Deripaska est coté.

Cela représente une perte de capitalisation boursière de plus de 3,5 milliards d'euros pour l'entreprise qui représente environ 7% de la production mondiale d'aluminium.

Accusée de faiblesse face à la Russie, l'administration américaine de Donald Trump a annoncé vendredi des sanctions contre des "oligarques" proches de Vladimir Poutine, notamment pour les "attaques" de Moscou contre "les démocraties occidentales".

Elles visent notamment le multimilliardaire Oleg Deripaska et plusieurs entreprises qu'il contrôle, dont Rusal.

Dans un communiqué publié à la Bourse de Hong Kong, le groupe indique que les sanctions "pourraient aboutir à un défaut technique sur certaines obligations du groupe". "Le groupe évalue actuellement l'impact de tels défauts techniques sur sa position financière", ajoute-t-il.

Le gouvernement russe soutiendra les entreprises sanctionnées

Le gouvernement russe a par ailleurs assuré qu'il soutiendrait les entreprises visées par les nouvelles sanctions décrétées par les Etats-Unis.

"Dans la situation actuelle, si leur situation s'aggrave nous les soutiendrons", a déclaré le vice-Premier ministre Arkadi Dvorkovitch, cité par les agences russes, précisant que "ces entreprises bénéficient déjà d'un soutien constant".

Les nouvelles sanctions américaines risquent de porter un coup dur à l'économie russe. Les marchés boursiers russes étaient en fort repli ce lundi et le rouble a également souffert, atteignant ses plus bas niveaux depuis plus d'un an.

L'entreprise publique russe chargée des exportations militaires, Rosoboronexport, également sur la liste, avait déclaré vendredi que les sanctions constituent "une excuse pour écarter la Russie du marché mondial des armements"