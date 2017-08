Allemagne: moins de vignerons, mais de plus grandes entreprises vinicoles

Généralement, les vignerons qui arrêtent leurs activités cèdent leur vignoble à des confrères. Dès lors, les entreprises vinicoles sont plus importantes: 890 vignerons possèdent plus de 20 hectares et représentent 60% des vignobles d'Outre-Rhin. Les grands terroirs du vin allemand se concentrent le long du Rhin et de la Moselle. On trouve aussi de nombreux vignobles dans les régions de Stuttgart et de Würzburg.