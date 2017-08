Alerte sur un possible risque de dysfonctionnement de l'Airbus A350

L'AESA explique qu'une panne potentielle du système de refroidissement a été découverte et réclame à l'avionneur la mise en place d'une procédure afin de prévenir tout risque, dans une directive d'urgence de navigabilité (Emergency Airworthiness Directive) datée du 22 août. "Cette condition, si elle n'est pas détectée et corrigée, combinée à un système d'aspiration de réservoir de carburant (FTIS) inopérant, pourrait conduire à une surchauffe incontrôlée du fluide hydraulique, entraînant éventuellement l'ignition du mélange air-carburant dans le réservoir d'essence concerné", explique-t-elle.

Airbus a informé les clients de l'A350 et défini une modification du processus opératoire. L'avionneur doit à présent fournir un nouveau système logiciel pour corriger ce risque de panne, qui sera disponible dans les prochaines semaines. "Conformément au processus de navigabilité continue, pour atténuer tout risque de fonctionnement, les experts d'Airbus travaillent sur une solution logicielle simple et adaptée au système de surveillance et de contrôle." L'A350 est le dernier-né de la gamme Airbus, qui en a livré une centaine d'exemplaires depuis son entrée en service fin 2014.