Aldi va investir 5 milliards pour moderniser ses magasins

Aldi Nord, la chaîne de magasins allemande présente aussi en Belgique, va complètement rénover ses magasins dans les prochaines années. Les magasins connus pour leur côté plutôt "sobre" feront place à des échoppes plus conviviales et axées sur le client avec un assortiment plus vaste et plus de produits frais, a indiqué mercredi Aldi Nord dans un communiqué.