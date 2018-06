Adidas : "On va gagner la Coupe du monde parce qu'on a le ballon"

"On a 12 équipes, dont la nation championne en titre (l'Allemagne): notre objectif, c'est d'accompagner ces équipes-là au bout car on sait que derrière il en ressort une vague sur laquelle on pourra surfer pendant plusieurs années, au niveau international mais aussi en France", complète Sylvain Bouchès, directeur marketing d'Adidas France.

