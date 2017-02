Action, Trafic... Comment fonctionnent les nouvelles bêtes noires des supermarchés

Ne parlez pas d'Action à Jef Colruyt, l'enseigne doit lui gâcher ses nuits. Imaginez : le leader du marché, champion des prix bas, qui se fait attaquer par une machine de guerre venue des Pays-Bas, capable de proposer des produits de marque jusqu'à 50 % moins chers ! Il n'en fallait pas plus pour faire réagir le big boss du détaillant de Hal. Et comme la meilleure défense, c'est l'attaque, Jef Colruyt s'est lancé ni plus ni moins dans une mise en garde des consommateurs. " Les gens ne doivent pas se laisser tromper, déclarait-il l'année dernière dans les colonnes du Tijd. Ces produits bon marché n'offrent pas la qualité promise. "

