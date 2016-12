Achats de Noël en ligne: 4 conseils pour une e-boutique performante

Les achats pour la Noël et la nouvelle année s'effectuent plus que jamais en ligne, et le choix de se faire livrer des cadeaux directement à domicile est vite fait lorsqu'il fait froid et pluvieux dehors. Bien que cela soit une bonne nouvelle pour les commerçants sur le web, ce phénomène pose toutefois un problème: le choix en ligne est extrêmement vaste.

Le défi est clair: comment les détaillants en ligne peuvent-ils attirer le plus possible d'acheteurs vers leur boutique, alors que tant d'offres s'adressent au même groupe de clients potentiels ? Voici 4 conseils pour vous permettre de prendre une longueur d'avance dans les préparatifs des fêtes de fin d'année:

1. Collectez des données clients de qualité

Tout d'abord, assurez-vous que les informations que vous avez obtenues de vos clients (potentiels) soient exactes, de sorte que, lorsque vous voulez envoyer un mailing, celui-ci parvienne bien aux destinataires. Cela signifie que vos formulaires de contact doivent être en ordre et que tous les champs soient complétés clairement et correctement. Pour recevoir les coordonnées des visiteurs, vous pourriez envisager de proposer un code de réduction. En échange de l'adresse e-mail du client, il s'agit d'un petit prix pour de précieuses données. Ces données prennent encore davantage de valeur pendant les fêtes, qui représentent le moment idéal pour accroître votre base de données, un enrichissement dont vous tirerez un grand profit ultérieurement. Faites vérifier leur adresse e-mail par vos clients, veillez à ce que tous les formulaires en ligne s'affichent également bien sur les appareils mobiles et testez si les informations sont bien reçues et traitées.

2. Optimisation pour les appareils mobiles

Cet aspect est ennuyeux pour les commerçants qui jusqu'à présent n'ont envisagé les choses que du point de vue des ordinateurs portables. Google encourage en effet à rendre votre site Internet pratique pour les appareils mobiles. (Votre boutique en ligne convient-elle aux appareils mobiles ? Vous pouvez tester cela ici.) En tant que détaillant, vous devez être sûr que votre boutique en ligne supporte le trafic mobile pendant les fêtes, ce qui signifie plus qu'une "compatibilité mobile", car il ne doit pas être uniquement possible de visiter votre boutique en ligne à l'aide d'un appareil mobile, mais aussi que tout corresponde vraiment à partir du menu et de la structure URL. Offrez à vos visiteurs mobiles une expérience "click-swipe-buy" fluide. Veillez à ce que le rayonnement de votre boutique web mobile soit le même que sur un ordinateur portable, de façon à ce que les clients la reconnaissent lorsqu'ils décident par la suite d'acheter un article sur leur appareil mobile, ou inversement.

3. Testez la rapidité de chargement de votre site

Tester la vitesse de chargement de votre site web est essentiel à l'approche d'une période d'effervescence (et peut-être sera-t-il nécessaire d'engager un professionnel pour cela). Autour de la période de la Saint-Nicolas, environ 530 millions d'euros sont dépensés, dont un quart en ligne. Selon Thuiswinkel.org, ce pourcentage sera probablement encore plus élevé cette année. Bien entendu, plus le trafic est dense, mieux cela vaut pour votre chiffre d'affaires. Mais prenez garde au temps de chargement, car il ressort d'une enquête de Limelight en 2015 que 33,4 % du public qui effectue ses achats en ligne décroche directement lorsque les pages sur un site web ne chargent pas ou chargent lentement. Soyez donc assuré d'une bonne infrastructure, y compris les serveurs, d'un bon espace de stockage et d'une bonne capacité réseau pour pouvoir répondre à la demande croissante.

4. Harmonisez votre contenu et vos e-mails

Si vous diffusez des e-mails en période de fêtes, gardez à l'esprit que les consommateurs sont vraisemblablement débordés d'e-mails dans cette période. Aussi, si vous voulez que votre campagne soit efficace, utilisez certains éléments. Ainsi, le contenu doit être facilement compréhensible, se trouver sur la même ligne que le reste de vos éléments de communication, avec des appels à l'action clairs qui, par exemple, encouragent à s'inscrire au bulletin d'information, à bénéficier de réductions, à visiter votre boutique ou à toute autre action que vous aimeriez que le destinataire fasse.

Comparez vos e-mails à ceux de l'année dernière. À quelle fréquence ont-ils été envoyés ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Lesquels n'ont pas été ouverts correctement? Quels sont vos objectifs et quelle stratégie y correspond? Et si une réduction en particulier ne fonctionne pas, avez-vous préparé un plan de secours?

Cette préparation ne peut pas être sous-estimée: les acheteurs en ligne ont en effet plus de choix que jamais et passent très facilement d'une offre à l'autre. Aussi, contrôlez votre communication plutôt deux fois qu'une et soyez sûr que votre boutique s'affiche parfaitement, tant sur un appareil mobile que sur un ordinateur portable, car les périodes de fêtes sont les périodes les plus rentables au sein de l'e-commerce.

