À la maison Looze, le café devient un grand cru

En Belgique, les torréfacteurs artisanaux se comptent sur les doigts des deux mains. Actifs depuis les années 1950, les cafés Looze sont de ceux-là. Comme les thés et leurs grands crus, il est possible de trouver du café de qualité, artisanal, d'origine variée et qui tranche avec le tout-venant des supermarchés ou des grands groupes.