A la découverte du Beluga XL, la "baleine volante"

Comme le sympathique cétacé

Avec un front haut, un nez pointu, de petits yeux et un cockpit intégré dans une bouche fine et rieuse, le Beluga XL d'Airbus a été baptisé ainsi en raison de sa forte ressemblance avec le beluga. Pas l'esturgeon qui produit le caviar éponyme, mais un cétacé qui est aussi appelé baleine blanche. Il vit principalement dans les régions arctiques et subarctiques. Les eaux canadiennes abritent près des deux tiers de la population mondiale de belugas, soit quelque 200.000 individus. On peut aussi le trouver dans le fleuve Saint-Laurent. Le beluga possède le sonar le plus sophistiqué de tous les cétacés. Il lui permet, en l'absence de nageoire dorsale, de bien naviguer dans des eaux chargées de glace. Enfin, son front souple lui permet d'arborer un certain nombre d'expressions fa...