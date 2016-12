A combien s'élève le bonus annuel en espèces des travailleurs belges?

Celui-ci se chiffre à 1.935 euros brut en moyenne, selon une étude menée par Acerta, société spécialisée en RH. "Pour certains travailleurs, ce salaire variable correspond à quelques euros à peine, alors que d'autres travailleurs perçoivent des dizaines de milliers d'euros", tempère Acerta.

Bien plus de bonus sont octroyés en Flandre: 22% des travailleurs en Flandre ont reçu un bonus en espèces en 2015, contre 11% en Wallonie et 11% en région Bruxelles-Capitale. Le montant moyen de la prime varie également fortement selon la région. Ainsi, le bonus moyen accordé aux employés en 2015 correspondait à 2.757 euros en Flandre, 3.048 euros en Wallonie et 4.308 euros en région Bruxelles-Capitale.

Selon Acerta, les grandes entreprises accordent plus d'attention à une politique en matière de bonus: pas moins de 44% des travailleurs des entreprises occupant plus de 500 salariés ont touché un bonus en espèces l'année dernière. Dans les entreprises de moins de 20 travailleurs, environ 6% des membres du personnel voient apparaître une prime sur leur compte. Ce taux grimpe à 15% pour les entreprises entre 20 et 100 travailleurs et à 25% pour les entreprises de 100 à 500 travailleurs.

Par ailleurs, le montant moyen du bonus par travailleur est supérieur dans les petites entreprises par rapport aux grandes. "Les primes en espèces sont courantes pour les travailleurs de tout âge et de tout profil, mais nous remarquons que les hommes entre 33 et 52 ans sont les plus susceptibles d'obtenir un bonus. Comme les ouvriers ne sont pas aussi souvent rémunérés selon les résultats, ce sont principalement les employés qui ressortent dans nos chiffres", a expliqué Catherine Langenaeken, consultant Legal & Reward chez Acerta.