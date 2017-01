539.519 voitures neuves immatriculées l'an dernier, l'appétit pour l'automobile toujours intact

Jamais la voiture n'a autant été critiquée et autant vendue qu'en 2016 ! En dépit des embouteillages, des taxes, des parkings toujours plus chers, des tunnels en chantier, des projets de péages à l'étude, 539.519 voitures neuves ont été immatriculées l'an dernier. Soit 7,7 % de plus qu'en 2015.