37% des employeurs prennent des mesures en faveur du covoiturage

Quelque 50% des employeurs, d'après la FEB, admettent éprouver des problèmes liés à la mobilité, et la congestion routière constitue le premier problème pour 25 % d'entre eux.

Nicolas Coomans, expert 'mobilité' à la FEB, constate "une sous-­utilisation manifeste du véhicule, puisqu'une voiture reste garée en moyenne 95% du temps, et que le taux d'occupation moyen d'un véhicule est de 1,4 personne". Pourtant, "diverses études ont montré que si 25 % des utilisateurs abandonnaient leur véhicule, pour des solutions de mobilité partagée ou de transport en commun, les bouchons auraient pratiquement disparu", poursuit l'expert.

Il souligne que 33 et 37% des employeurs respectivement, recourent au covoiturage et au car sharing (voiture partagée). "Il y a encore beaucoup de difficultés à pousser la multimodalité. Les employés comme les employeurs sont globalement demandeurs mais la multimodalité des transports n'est pas véritablement soutenue", ajoute l'expert. Pour 50 % des entreprises sondées, la simplification du cadre fiscal et parafiscal serait bénéfique.

L'enquête à été menée auprès de 300 entreprises, dont un bon tiers emploie plus de 250 personnes, entre juin et août 2017, complétée par des rendez­-vous avec les acteurs de terrain jusqu'en fin d'année dernière.