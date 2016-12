300.000 voyageurs pour le train low-cost Izy de Thalys

"Pour les neuf premiers mois d'existence d'Izy, nous sommes satisfaits", dit Mme Ogier. Les trains sont remplis en moyenne à 70% mais depuis septembre et certains week-ends, les trains sont pleins.

Izy relie Bruxelles à Paris depuis le 3 avril dernier. Grâce à des tickets peu chers, l'objectif de Thalys était de séduire un nouveau public de loisirs jeune. Afin de réduire les coûts, Izy roule en France sur des voies classiques et le temps de parcours atteint 2 heures et 15 minutes contre 1 heure et 20 minutes avec le Thalys.

"Mission accomplie! ", s'exclame Mme Ogier. Environ 80% des passagers sont en effet âgés de moins de 35 ans. Par ailleurs, 40% des voyageurs paient en moyenne 19 euros au maximum pour un voyage simple.

Les trains Izy sont limités actuellement à l'axe Bruxelles-Paris. Ils relient deux fois par jour les deux capitales et trois fois par jour le vendredi et le dimanche.