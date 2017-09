Start-up: 10 modèles européens à suivre

1. Nancy Cruickshank: MyShowcase

L'entrepreneure en série britannique Nancy Cruickshank a investi le produit de la vente de ses premières entreprises dans MyShowcase.com, qu'elle a créée en 2012 avec trois associés et dont elle est le CEO. MyShowcase donne des conseils de beauté personnels à ses clients, sur base de plus de cinquante marques qui proposent leurs produits via sa plateforme. Cela se fait grâce à une combinaison de technologie et d'un réseau de spécialistes de la beauté. De cette manière, Cruickshank stimule aussi l'entrepreneuriat avec sa société, car pour ces milliers de stylistes, MyShowcase représente un encouragement à travailler comme indépendant. MyShowcase est parfois décrit comme un "Airbnb pour les spécialistes de beauté". Depuis qu'elle a lancé, il y a vingt ans, le site web de l'éditeur du magazine américain Conde Nast, l'entrepreneure britannique a été sollicitée par de nombreuses entreprises en tant qu'experte en numérisation. Elle a ainsi assuré la numérisation du Telegraph Media Group.

...