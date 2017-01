Participez à l'élection du CSR Professional of the year

Lors d'un événement à Bruxelles le 9 février, le successeur de Michel Croisé, CEO de Sodexo Benelux, en tant que CSR Professional de l'année sera connu. CSR est le terme anglophone pour RSE, la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Le prix couronne des personnes qui jouent un rôle RSE clé dans leur entreprise, en tant que motivateur, inspirateur ou implémenteur.

Michel Croisé aura d'emblée deux successeurs car les dossiers ont été répartis en deux catégories cette année. Au cours de la réunion du jury sous la présidence de Fons Leroy, l'administrateur délégué du VDAB, les candidats de la shortlist ont défendu leur dossier oralement mercredi dernier.

Le jury a choisi trois nominés dans chaque catégorie. Pour les PME, on trouve Joost Callens, le CEO de Durabrik, Hilde Hanselaer, l'administrateur délégué de Harzé Oude Metalen et Pascale Janssens, assistante de direction chez Vandeputte Safety.

Les trois finalistes de la catégorie grandes entreprises sont Lise Conix, manager durabilité chez Torfs, Jean-Pierre Martin, directeur human resources chez SPIE Belgium et Ann Vandenhende, CSR Manager chez Spadel.

La voix du jury professionnel compte pour 50% des points. Jusqu'au 7 février, vous pouvez voter en ligne par le biais de ce lien. Ces voix des lecteurs/abonnés de Trends/Tendances comptent pour un quart du résultat final. Le dernier quart viendra des personnes présentes au cours de l'événement du 9 février. Ces participants pourront donner une voix par catégorie par SMS.

Par la création de cet événement, l'organisateur Time4Society entend valoriser encore davantage la Responsabilité Sociétale des Entreprises et son impact positif sur la société et l'entreprise. Les sociétés entreprennent de manière durable lorsqu'elles n'aspirent pas uniquement au profit, mais qu'elles tiennent aussi compte de leur impact sur les personnes et sur l'environnement. En anglais, on parle des trois P: people, planet et profit (l'être humain, la planète et le profit).