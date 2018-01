Participez à l'élection du CSR Professional de l'année

Le 22 février, lors d'un événement qui se tiendra à Bruxelles, nous saurons qui succédera à Ann Vandenhende, CSR-manager de la société d'eau minérale Spadel, et Joost Callens, CEO de la société de construction Durabrik.

Ils ont été élus l'an dernier comme CSR Professional de l'année dans la catégorie grandes entreprises (Spadel) et PME (Durabrik). CSR est la terminologie anglaise pour RSE, acronyme de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Le prix couronne des personnes qui jouent un rôle moteur pour la RSE dans leur entreprise.

Pour cette nouvelle édition, Ann Vandenhende et Joost Callens ont également fait partie du jury élargi, sous la présidence de Fons Leroy, administrateur délégué de l'office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle, le VDAB. Le jury a réduit les candidatures à une shortlist de cinq candidats par catégorie. Ceux-ci ont pu défendre leur dossier oralement mardi.

Le jury a ensuite choisi trois finalistes dans chaque catégorie. Pour les PME, ce sont Emilie Delacroix, Head of CSR & Innovation dans la société immobilière Befimmo, Philip Van Kelst, fondateur & CEO de Kasteelhoeve Wange, une chambre d'hôte et centre de séminaire, et Ingrid Verdyn, co-fondatrice & CEO de l'agence pour l'emploi WaW.

Les trois finalistes pour les grandes entreprises sont Eric de Deckere, Senior Manager Technique Transition Durable auprès de l'Entreprise portuaire d'Anvers, Jacques Spelkens, Head of CSR Benelux du fournisseur d'énergie Engie Benelux et Philippe Weiler, Head of Sustainability chez Lidl, l'entreprise de grande distribution.

Les points du jury professionnel représentent 60% du score. Vous pouvez voter en ligne via le lien ci-dessous. Les votes des lecteurs de Trends-Tendance contribuent à 20% du résultat. Les derniers 20% viendront du public qui sera présent à l'événement du 22 février.

L'organisateur time4society a donné naissance au prix pour étendre l'assise de la Responsabilité Sociétale des Entreprises dans la société.

Par cet événement, l'organisateur Time4Society entend valoriser encore davantage la Responsabilité Sociétale des Entreprises et son impact positif sur la société et l'entreprise. Les sociétés entreprennent de manière durable lorsqu'elles n'aspirent pas uniquement au profit, mais qu'elles tiennent aussi compte de leur impact sur les personnes et sur l'environnement. En anglais, on parle des trois P: people, planet et profit (l'être humain, la planète et le profit).