Les nouveaux vins de Bordeaux : la révolution verte est en marche dans le vignoble de France

"Les bordeaux dits de petits châteaux sont les meilleurs rapports qualité/prix au monde ", nous déclarait récemment Ariane Khaida, patronne de la maison de négoce Duclot. On pourrait aisément lui rétorquer qu'à prix égal pour le consommateur, le Languedoc ou le Rhône ne se défendent pas mal non plus. Ceci dit, Allan Sichel, le président du Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), ne veut plus entendre parler de bordeaux à moins de 5 euros. Le coeur de la campagne de promotion de ce puissant organisme des vins de Bordeaux est de pousser les vins entre 5 et 15 euros, là où d'excellents rapports qualité/prix existent en effet. La Belgique francophone et le bordeaux forment un vieux couple avec des hauts et des bas suivant les millésimes mais sans jamais que l'amour ne disparaisse. En 2017, notre pays est demeuré le deuxième pays importateur de bordeaux derrière la Chine mais devant les Etats-Unis, avec une progression de 5 % en volume (200.000 hectolitres) et de 7,6 % en valeur (113 millions d'euros).

