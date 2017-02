Le réseau mondial EO s'implante en Belgique

Créée il y a 30 ans aux Etats-Unis, l'organisation EO est un club dédié aux entrepreneurs. Sa vocation, au travers différents groupes de travail et lieux de rencontres, est de développer les compétences des chefs d'entreprise, tant du point de vue professionnel que personnel et humain. Forte d'un réseau de 16.000 membres répartis en 160 " chapitres " (ou succursales, réparties en zones géographiques spécifiques), l'EO jouit d'un rayonnement international... et d'un ancrage local puisque désormais, l'organisation possède un bureau en Belgique. Ouvert fin novembre, ce " chapitre " belge comprend déjà 16 membres souhaitant améliorer leurs connaissances techniques, tout en appréhendant au mieux leur environnement social.

