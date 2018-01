Le duo bruxellois de CitizenLab sur la liste des Forbes '30 Under 30 Award' des jeunes les plus prometteurs

Tout comme les créateurs du site web mvslim.com, Hanan Challouki et Taha Riani Achab, voici deux autres jeunes talents belges récompensés pour leur entrepreneuriat innovant.

Le Forbes '30 Under 30 Award' est décerné chaque année à des innovateurs européens prometteurs âgés de moins de trente ans qui se sont distingués par l'audace et l'innovation. Forbes couronne 600 jeunes talents, répartis dans 20 catégories différentes.

Wietse Van Ransbeeck (24) et Aline Muylaert (24), les créateurs de la start-up bruxelloise CitizenLab, ont été nominés cette année dans la catégorie 'law & policy'.

Les lauréats de cette catégorie - après un screening approfondi de milliers de candidats - ont finalement été choisis par un jury de leaders politiques, dont Atifete Jahjaga, ex-présidente du Kosovo, et Rama Yade, ancienne secrétaire d'État française.

La société CitizenLab a vu le jour mi-2015 et a déjà été nominée lors de la conférence Smart Cities à Barcelone fin novembre 2016 comme l'une des cinq petites entreprises les plus prometteuses qui y étaient présentes.

La conférence de Barcelone rassemblait des 'villes intelligentes' qui utilisent la technologie pour rendre leurs infrastructures et leurs services plus conviviaux et plus efficients.

La plateforme citoyenne CitizenLab a, selon ses créateurs, pour objectif de simplifier, pour les villes et les communes, le renforcement de la participation de leurs citoyens aux thèmes qui les concernent.

Aujourd'hui, la plateforme est utilisée par plus de 60 autorités locales dans le monde, allant de grandes villes comme Vancouver, La Haye et Bruxelles à de plus petites communes flamandes comme Vilvorde, Steenokkerzeel et Knokke-Heist, expliquent-ils.

"Ce Forbes award montre, une fois de plus, la forte croissance de l'intérêt autour de l'indispensable renouveau démocratique de nos autorités", souligne le CEO Wietse Van Ransbeeck dans une réaction au couronnement de sa société par le magazine financier.