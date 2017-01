Je lance ma boîte ! Quand l'entrepreneuriat monte sur scène

Avocat, agent immobilier, etc. Ils ne sont plus rares ces professionnels à laisser tomber la chemise le temps de monter sur les planches. Ils se lâchent sur scène pour parler de leur métier, de leurs difficultés, n'hésitant pas à caricaturer leur profession avec douceur et humour. Davy Courteaux (28 ans), le chroniqueur radio et animateur du concours NRJ Startup, pousse le concept un cran plus loin. Pas question ici d'un " simple " spectacle humoristique car " on ne s'improvise pas artiste ", estime l'intéressé. Une conférence ? Rébarbatif et peu sexy. " J'ai envie de transmettre mon expérience de manière divertissante, explique le jeune entrepreneur. D'où l'idée de cette showférence. " Ecrit avec le soutien de l'humoriste, acteur et rappeur James Deano, Je lance ma boîte est difficilement classable et s'inspire du late-night show de l'humoriste américain Jimmy Fallon. " Le spectacle proposé est un melting-pot de tout ce qui peut divertir. Il y a du chant (du slam pour être plus précis), de l'humour, du stand-up, des interviews... et un invité surprise. On rit intelligemment. "JALKH ROLAND

