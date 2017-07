Autour du lac Kivu, un périple exclusif entre Congo et Rwanda

D'accord, on a déjà vu des endroits du monde moins marqués au fer rouge par les guerres et les violences que les pays des Grands Lacs en Afrique. Mais elles ne touchent que certaines zones proches au nord du Kivu, une région quatre fois plus grande que la Belgique. D'autre part, on déconseille de s'y promener en solitaire, avec sac à dos et fleur au fusil. Voyager en groupe et en compagnie d'un guide local est toujours préférable, ne fût-ce que pour communiquer. Un 4X4 en guise de voiture-balai peut s'avérer très utile pour permettre la réparation d'un vélo si on opte pour le mode cycliste, ou simplement pour souffler car les pistes à 1.500 mètres d'altitude peuvent éprouver les organismes mal préparés.

