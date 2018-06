"Une remontée brutale des taux pourrait faire mal aux banques belges"

Dix ans après les "subprimes", et alors que flotte à nouveau un parfum de crise sur la zone euro, comment se portent les banques et les assureurs du pays ? En charge du contrôle macroprudentiel à la Banque nationale et membre du comité de direction, Jean Hilgers dresse l'état de santé du système financier belge. Selon lui, de nouveaux facteurs comme la digitalisation et une éventuelle remontée brutale des taux sont à risque.