Un ménage belge paie en moyenne 51,60 euros par an de frais bancaires

Ces quatre dernières années, les frais ont fortement augmenté, entre 2 et 3% par an. Avec la politique de taux zéro de la Banque centrale européenne, les marges bénéficiaires des banques ont fondu, ce qui les a poussées à chercher d'autres sources de revenus, parmi lesquelles on retrouve les frais facturés à leurs clients, explique L'Echo. Il s'agit des frais liés à un compte, une carte Visa, ou un virement international, des pénalités en cas de dépassement du nombre de transactions autorisées et des intérêts facturés en cas de découvert.

Toutefois, les frais varient sensiblement d'une banque à l'autre, relève le quotidien. En outre, certains frais sont "cachés". Par exemple, la plupart des clients bénéficient d'une assurance (payante) liée à un compte, mais bon nombre d'entre eux en ignorent l'existence.