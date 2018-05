Un bénéfice de 556 millions d'euros au premier trimestre pour KBC Groupe

A première vue, le résultat net a régressé de 28% en comparaison trimestrielle mais ce chiffre est déformé par la comptabilisation anticipée de l'essentiel des taxes bancaires pour l'exercice complet au premier trimestre 2018 ainsi que par l'impact anticipé du nouveau régime d'imposition des entreprises en Belgique au dernier trimestre 2017. Si l'on exclut ces deux éléments, le résultat net a progressé de 3% en comparaison trimestrielle, note KBC.

Toujours en Belgique, "la réforme de l'impôt sur les revenus devrait avoir un impact positif récurrent sur les résultats. L'impact négatif anticipé comptabilisé au dernier trimestre 2017 devrait être entièrement récupéré d'ici trois ans environ", prévoit la banque.

Le total des revenus du groupe s'est par ailleurs élevé à 1,9 milliard d'euros.

"L'environnement économique est resté très porteur en Europe, conjuguant croissance robuste et inflation faible. Cela dit, l'accélération de la croissance pourrait s'essouffler dès lors que les indicateurs de confiance ont dévissé de leurs sommets récents. La poursuite de la démondialisation économique, conjuguée à l'escalade des conflits commerciaux et des tensions géopolitiques, constitue le principal risque pesant sur la croissance européenne. Nous sommes cela dit convaincus d'être solidement positionnés pour faire face à cette perspective, grâce aux efforts continus que nous avons déployés ces dernières années pour placer le client au centre de nos préoccupations et afficher une solvabilité et une liquidité exemplaires", a souligné le CEO Johan Thijs.

En outre, le bancassureur a annoncé le lancement d'un programme d'acquisition d'actions propres. Le conseil d'administration est autorisé à acheter 2,7 millions d'actions propres à certaines conditions, à un prix compris entre un euro et 110% du dernier cours de clôture sur Euronext Brussels, du 22 mai 2018 au 30 septembre 2018, et ce pour un montant maximum de 220 millions d'euros.