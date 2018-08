Triodos a déjà convaincu 200 clients avec son nouveau service de gestion discrétionnaire

Fin 2017, Triodos Belgique avait élargi son offre de placements éthiques avec l'introduction d'un service de gestion patrimoniale "axé à la fois sur un rendement financier et un rendement sociétal" et accessible à partir de montants relativement peu élevés, soit dès 5.000 euros.

En six mois, environ 200 clients ont ainsi confié 10 millions d'euros en gestion. Les dépôts au sein de la banque ont crû de 6,8% pour se chiffrer à 1.885 millions d'euros (+5,5% durant la période correspondante en 2017).

Au sein de la banque, chaque projet de crédit est analysé non seulement sous l'angle de sa faisabilité financière, mais aussi de son impact positif sur la qualité de vie des personnes et la viabilité de la planète, rappelle-t-elle. Triodos Belgique compte 77.000 clients et emploie 134 collaborateurs.