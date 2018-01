Tous vos comptes bancaires sur une seule appli !

Avoir accès à tous ses comptes bancaires via une seule et unique appli ? Ce sera bientôt possible grâce à Belfius. La banque a en effet annoncé début décembre vouloir être la première à donner la possibilité à ses clients de centraliser tous leurs comptes bancaires en un seul endroit. Fini de se connecter sur chacune des applis de ses banques pour surveiller ses finances. D'ici quelques mois, Belfius proposera de gérer d'autres comptes à vue que les siens et l'exécution de paiements à partir de ces comptes, directement via son appli de mobile banking (Belfius Mobile). Le client qui le souhaite disposera ainsi automatiquement, et en temps réel, d'un aperçu de tous ses comptes à vue, du solde et de tout l'historique des transactions. En somme, " un client Belfius aura une vue d'ensemble de tous les comptes à vue qu'il peut avoir, y compris ceux qu'il possède auprès d'autres banques, et pourra même effectuer des virements depuis ces comptes via notre appli ", résume Geert Van Mol, chief digital officer de Belfius.

...