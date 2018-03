Résultats stables pour BNP Paribas Fortis avec un bénéfice de 1,9 milliard d'euros

Le produit net bancaire a atteint 8,1 milliards d'euros, contre 7,3 milliards un an plus tôt. La baisse des revenus en Belgique, de 2,3% et qui s'explique notamment par un environnement de taux bas, a été compensée par la croissance des revenus dans d'autres entités de la banque, notamment en Turquie, détaille BNP Paribas Fortis. L'entreprise compte poursuivre le déploiement de la banque digitale, prévient son administrateur délégué Max Jadot. "Le développement et l'intégration continue de nos canaux digitaux dans un modèle de banque hybride constitue un élément clé de notre stratégie", souligne-t-il ainsi.

Les clients retail de BNP Paribas Fortis utilisent principalement l'application Easy Banking pour gérer leurs besoins bancaires quotidiens: les trois quarts de toutes les sessions numériques -321,5 millions en 2017 (une augmentation de 28% par rapport à 2016)- s'effectuent à présent via celle-ci, illustre la banque. En outre, 1,2 million de clients utilisent activement cette application. BNP Paribas Fortis ambitionne d'accroître "considérablement" ce nombre en 2018.