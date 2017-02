Records à Wall Street pour la 5e séance de suite

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a avancé de 107,45 points à 20.611,86 points et le Nasdaq de 36,87 points à 5.819,44 points. L'indice élargi S&P 500 a gagné 11,67 points, soit 0,50%, à 2.349,25 points.

Les trois principaux indices de la Bourse de New York enchaînent les records depuis la promesse jeudi d'une réforme fiscale "phénoménale" par le président américain Donald Trump et ont encore terminé à des sommets mercredi.

Au-delà des attentes suscitées par Washington, les données économiques ont à nouveau rassuré sur l'économie des Etats-Unis.

"L'économie va dans la bonne direction et cela signifie une poursuite de la croissance et on voit les flux d'investissements continuer à pousser les indices vers les records", a analysé Peter Cardillo, économiste en chef de First Standard Financial.

Parmi les signes encourageants, l'activité de l'industrie manufacturière de la région de New York, considérée comme un baromètre du reste du pays, a fortement progressé en février et reste dans le vert depuis quatre mois.

Bon signe pour la consommation, moteur traditionnel de l'économie américaine, les ventes de détail ont elles légèrement augmenté en janvier.

L'inflation mensuelle a bondi au même mois pour atteindre sa plus forte hausse en quatre ans, selon l'indice des prix à la consommation (CPI).

En excluant les prix volatils de l'énergie et l'alimentation, "l'inflation reste modeste mais elle progresse", a commenté Jim O'Sullivan de HFE dans une note.

Comme toujours, l'inflation est lue au prisme de la politique monétaire américaine.

La présidente de la Réserve fédérale (Fed), Janet Yellen, a averti mardi que des hausses de taux se profilaient si l'inflation continuait d'augmenter comme prévu et que les créations d'emplois se poursuivaient.

Seul indicateur décevant, la production industrielle a légèrement baissé en janvier. Les stocks des entreprises ont en revanche monté comme prévu en décembre.

Le marché obligataire reculait. Vers 21H20 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait mercredi à 2,497%, contre 2,470% mardi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,082%, contre 3,057% précédemment.