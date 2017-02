Recommandations de la BNB au gouvernement : Compétitivité, croissance, finances publiques

La BNB suggère tout d'abord de "consolider la compétitivité retrouvée". Elle constate que le handicap salarial de la Belgique par rapport à ses trois principaux voisins (Allemagne, France et Pays-Bas) en matière de coûts salariaux horaires a été "entièrement effacé" mais il est très important que les coûts salariaux, grâce à la révision de la loi de 1996 sur la compétitivité, restent dans les clous "et qu'on évite à l'avenir un nouveau dérapage et des corrections douloureuses a posteriori comme on a déjà dû le faire", avertit le gouverneur de la BNB, Jan Smets.

A cet égard, la Banque nationale s'inquiète du niveau plus élevé de l'inflation en Belgique et se dit singulièrement "interpellée" par le niveau d'inflation des services dans notre pays. Un phénomène qui est de nature à rogner la compétitivité de la Belgique via les mécanismes d'indexation (des prix et des salaires) et sur lequel la BNB a décidé de réaliser une analyse minutieuse.

La BNB recommande ensuite d'augmenter le potentiel de croissance de l'économie belge, ce qui passe par une "dynamisation" du marché du travail, davantage de formation, plus d'efforts d'innovations. Grâce à diverses mesures prises ces dernières années, "une nette réduction" des sorties anticipées du marché du travail est constatée. "C'est un résultat franchement positif car il importe que les carrières se prolongent dans un contexte de vieillissement de la population. Il faut poursuivre sur cette voie", souligne M. Smets, tout en constatant que des goulots d'étranglement peuvent apparaître sur le marché du travail et que la Belgique, avec un taux d'emploi de 67%, reste "loin de son objectif et plus bas que la moyenne européenne." "Il faut davantage d'efforts pour augmenter l'inclusion sur le marché du travail", plaide le gouverneur. Si un travailleur ne peut plus, comme à une certaine époque, espérer occuper le même emploi toute sa carrière, "il faut une évolution de la sécurité d'emploi vers la sécurité du travail", via un enseignement de qualité, de l'accompagnement, de la formation tout au long de la carrière et de l'activation.

Augmenter le potentiel de croissance de la Belgique passe également par une stimulation de l'esprit d'entreprise alors que la Belgique est l'un des pays européens où le taux de création brut d'entreprises est le plus bas.

Enfin, la BNB préconise d'assurer la soutenabilité des finances publiques, après la détérioration constatée en 2016. Le déficit public s'est établi à -2,8% du PIB en 2016, en raison de dépenses plus élevées que prévu (lutte contre le terrorisme, accueil des réfugiés) et d'une baisse des recettes car "le tax shift n'est pas entièrement financé". Résultat: la dette publique est repartie à la hausse et estimée à 106,6% du PIB (contre 105,8% en 2015).

"Il est absolument nécessaire de maintenir l'objectif et d'évoluer vers un équilibre structurel", ce qui est essentiel pour la confiance des agents économiques, pour la soutenabilité du budget, pour créer des marges permettant de soutenir la croissance et pour financer le vieillissement de la population, estime encore Jan Smets. "Cela va demander des efforts supplémentaires", reconnaît le gouverneur. "Comment? Aux yeux de la BNB, l'efficience des pouvoirs publics en Belgique pourrait être augmentée. Il y a de la marge pour une amélioration à ce niveau".

Dernier constat interpellant: les investissements publics en Belgique sont au plus bas depuis... une trentaine d'années. Malgré le corset budgétaire et la nécessité d'un retour à l'équilibre, la BNB estime qu'il doit être possible de trouver de la marge et de réinvestir, en "réorientant certaines priorités", en "cherchant des effets de levier intéressants", à l'instar du plan Juncker à l'échelle européenne, ou, par exemple, via des partenariats public-privé qui permettent "avec des deniers publics limités, d'arriver à de bonnes choses".