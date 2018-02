Profession : "financial planner"... mais c'est quoi, au juste ?

A la tête d'une PME employant une petite vingtaine de personnes, Bertrand Roland et Geoffroy Lycops exercent la profession de "financial planner", en prolongement du courtage en assurance, en crédit et en placement. Leur job ? Créer, développer, structurer et protéger votre patrimoine que vous soyez particulier, indépendant, dirigeant de PME, artiste ou exerciez une profession libérale.