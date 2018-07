Pourquoi les marchés se ferment devant l'entrée en Bourse de Belfius (Zone + Trends)

A moins d'un virage de dernière minute lors des négociations budgétaires de juillet, l'introduction en Bourse de 30 % du capital de Belfius ne se fera pas cette année. En cause, un casse-tête politique toujours non résolu, l'intransigeance du droit européen et la fermeture progressive des marchés financiers.