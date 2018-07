Pourquoi de nombreux joueurs de foot terminent leur carrière complètement fauchés?

Le match de ce mardi soir est décisif pour les équipes belges et françaises. N'étant pas un spécialiste du football, je me garderai bien de faire le moindre pronostic. En revanche, je suis comme tout le monde, je sais que le football est le sport qui draine le plus d'argent au monde grâce aux droits télé.

Avant l'arrivée de la télévision, il n'y avait quasi pas de pub, et donc pas d'argent qui coule à flot comme aujourd'hui. Chacun sait que cet argent se retrouve aussi en partie dans la poche des joueurs qui ont défilé depuis plusieurs jours sur nos écrans. L'an dernier, le Paris Saint Germain a acheté Neymar, le fameux joueur brésilien pour environ 500 millions de dollars. D'abord sous forme de 263 millions de dollars pour son transfert et ensuite sous la forme d'un contrat de 5 ans qui accorde à Neymar un salaire de 53 millions de dollars par an ! Je reparle de ce transfert historique pour justement rappeler à que lorsque nous regardons un match de football, nous regardons en même temps des centaines de millions de dollars ou d'euros qui se déplacent à vive allure sur le terrain de jeu. Ce que l'on sait moins, c'est que beaucoup de ces joueurs finissent sur la paille.

Une étude récente a démontré que 3 joueurs sur 5 de la Première League en Grande-Bretagne terminent leur carrière complétement fauchés, voire même en faillite personnelle. Pour Robert Kiyosaki, l'un des auteurs les plus connus d'un livre de finances personnelles, ce résultat est normal. C'est d'ailleurs ce qui arrive souvent aux gagnants du Lotto. Pourquoi ? Selon Robert Kiyosaki, les athlètes que nous voyons défiler sur le terrain ont d'immenses qualités sportives, mais sont des illettrés en matière financière. D'abord, ce sont souvent des athlètes qui ont signé des contrats à un très jeune âge. La plupart d'entre eux viennent de familles pauvres, pour ne pas dire souvent très pauvres, ils ne savent donc pas gérer leur argent. La presse britannique a encore fait ses choux gras avec un très jeune joueur qui venait d'être engagé par un club local. Dès qu'il a encaissé son premier chèque, il a été acheté une Range Rover pour apprendre qu'il ne pouvait pas rembourser cette voiture. Le joueur avait confondu son salaire brut avec son salaire net comme l'explique un conseiller fiscal spécialisé dans le domaine sportif. L'entraineur a réussi à convaincre le garage de reprendre la voiture et l'incident est clos aujourd'hui, mais il en dit long sur l'illettrisme financier de la plupart de ces sportifs.

Le comparatif avec les gagnants du Lotto est évident, submergés d'argent, ces personnes n'arrivent par exemple pas à dire NON aux personnes qu'ils aiment lorsque ceux-ci leur demandent de l'argent à prêter. Cet argent prêté, ils ne le reverront jamais plus. Bien entendu, ces mêmes joueurs sont souvent les victimes d'escrocs qui flairant le bon filon leur font miroiter des investissements lucratifs, mais qui se révèlent sur la durée catastrophiques. Bien souvent, ces joueurs n'ont aucune idée de comment placer judicieusement leur argent et surtout comment faire pour que cet argent ne subisse pas les assauts combinés de ces 3 voleurs d'argent que sont le fisc, les dettes et l'inflation. Voilà en substance pourquoi beaucoup de ces joueurs de foot finissent mal malgré leurs très beaux salaires : par manque d'éducation financière.