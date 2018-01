Concrètement, il s'agit de 53.278 billets de la dernière série de billets belges avant le passage à l'euro en 2002 (1,73 million d'euros) et de 62.044 billets plus anciens (1,58 million d'euros).

L'échange de billets belges contre des euros est possible sans limite de temps à la BNB. Certains billets comme les billets de 20 et 50 francs de même que des billets d'avant la dernière guerre ne sont toutefois plus échangeables. Les pièces belges ne sont plus acceptées depuis fin 2004.