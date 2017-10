Peter Praet: "L'inflation se développe de manière insuffisante"

La BCE place toujours les attentes d'inflation sur le moyen terme au coeur de sa réflexion avant de se décider. Or si le "risque de déflation (...) a disparu", "l'inflation se développe de manière insuffisante malgré une reprise solide", a estimé lundi lors d'une conférence à Londres Peter Praet.

Et dans un contexte de marchés financiers peu tendus, comme c'est le cas ces temps-ci, "un plan d'achat exécuté sur un intervalle de temps plus long" pourrait être plus efficace que des achats plus massifs sur une durée moindre.

Lors de sa prochaine réunion de politique monétaire le 26 octobre, la BCE aura à décider de l'ampleur et du rythme de ses achats d'actifs à partir de 2018. Actuellement, ils s'établissent à 60 milliards d'euros par mois.

Quel que soit le "calibrage" à venir de cet instrument clé de la politique monétaire lancé en 2015 pour soutenir l'économie et les prix, il suscitera des divergences entre gouverneurs de banques centrales en zone euro, selon une source proche de l'Eurosystème.

La BCE prendra aussi garde de ne pas annoncer de mesures trop vigoureuses qui pourraient avoir pour effet de doper l'euro, en risquant de contribuer ainsi à baisser le taux d'inflation.

A ce jour, la BCE a racheté plus de 2.000 milliards d'obligations publiques et privées sur le marché pour aider l'économie en zone euro.

Le taux d'inflation en glissement annuel de la zone euro est resté stable en septembre à 1,5%, comme en août, ce qui ne le rapproche pas de l'objectif de la BCE d'un niveau proche de 2% mais inférieur à ce niveau.