Où placer ses liquidités à l'abri de l'inflation ?

Après la chute des taux, l'inflation ! Mettre de l'argent de côté devient décidément de plus en plus compliqué. Non seulement le carnet d'épargne ne rapporte plus rien, mais en plus l'argent déposé dessus perd de la valeur. Avec une inflation qui atteint les 2,65 % en janvier, alors que le rendement du carnet de dépôt (où dorment 261 milliards d'euros) n'offre bien souvent plus que 0,11 %, prime de fidélité comprise, l'épargnant s'enfonce en effet dans le rouge. Le bas de laine traditionnel du citoyen prudent dégage en effet un rendement réel négatif à hauteur de... 2,5 % ! Sans risque, avantageux fiscalement (exonération de précompte mobilier de 15 % jusqu'à 1.880 euros d'intérêt par personne) et pratique, le compte d'épargne est donc aujourd'hui synonyme de perte de pouvoir d'achat. En réalité, 10.000 euros placés pendant un an sur un livret assorti de ce taux minimum de 0,11 % ne vaudront plus d'ici 12 mois que... 9.750 euros ! Soit 250 euros de moins. Où dès lors se réfugier ? Comment protéger son patrimoine contre l'inflation ? Suivez le guide.

...