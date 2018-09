Paul Jorion Opinion

Où en est le bitcoin?

Qu'en est-il des cryptomonnaies, dont la plus connue est le bitcoin? En anglais, on parle couramment de crypto-currencies, c'est-à-dire "devises codées", tandis que les spécialistes préfèrent parler de tradable tokens, de jetons commercialisables. Pourquoi "jeton" plutôt que "monnaie" ? Parce que le bitcoin et ses cousins ne présentent pas toutes les caractéristiques d'une monnaie proprement dite.